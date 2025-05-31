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15:00 Мск
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Экс-тренер НБА: Шак стал причиной того, что мы начали так активно использовать трёхочковые

Экс-тренер НБА: Шак стал причиной того, что мы начали так активно использовать трёхочковые
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Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Д'Антони объяснил, как легендарный центровой Шакил О'Нил заставлял его команду — «Финикс Санз» — чаще использовать трёхочковые броски в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Главной движущей силой было то, что Шакил О'Нил играл центрового в «Лос-Анджелесе», а это наша дивизия. Мы всегда между собой говорили: «Нельзя переиграть Шака его же оружием». Просто выставить кого-то против него и надеяться, что получится его превзойти, — наивно. Поэтому нам пришлось искать другой путь, чтобы его обыграть.

Мы решили ускорить игру, чаще бросать трёхочковые и растягивать оборону соперника — так у нас появлялся шанс на победу. По сути, именно Шак стал причиной того, что мы начали так активно использовать трёхочковые броски», — рассказал Д'Антони во время подкаста On Point.

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