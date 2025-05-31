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Тренер «Миннесоты» Финч объяснил, в чём Энтони Эдвардс может стать сильнее

Тренер «Миннесоты» Финч объяснил, в чём Энтони Эдвардс может стать сильнее
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч после вылета команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвал игровые моменты, которые нужно улучшить атакующему защитнику и лидеру коллектива Энтони Эдвардсу.

«В первую очередь необходимо глубокое понимание игры. Ему также предстоит выработать надёжные решения для ключевых эпизодов, и мы готовы ему в этом помочь: определить, какие броски и из каких зон площадки он сможет выполнять стабильно и эффективно. Кроме того, важно овладеть искусством зарабатывать фолы — сегодня очевидно, что именно это в лиге поощряется.

Придётся адаптироваться к подобному стилю, даже если он не полностью соответствует его привычкам. Однако такая манера игры действительно приносит результат», — приводит слова Финча пресс-служба «Миннесоты».

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