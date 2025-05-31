Пожертвования Дончича помогли вывести футбольную команду из Далласа в Национальный кубок

Звёздный защитник «Лейкерс» Лука Дончич пожертвовал деньги на 12 сборов на GoFundMe в одном из районов Далласа — Форт-Уэрте в поддержку спортсменов старших классов и молодёжного спорта Далласа, чем помог местной любительской футбольной команде принять участие в Национальном кубке. На личные средства Дончича была куплена новая экипировка команды, форма на сезон и покрылись расходы на поездки по турнирам.

«Мы запустили сбор, чтобы помочь нескольким игрокам, у которых не было денег на взносы и турнирные расходы. Вся команда старалась собрать нужную сумму, чтобы эти ребята могли остаться с нами. Мы уже собрали 3800 долларов из 5000, когда мне внезапно пришло уведомление, что цель достигнута. Я зашла в аккаунт и увидела пожертвование от Луки в 1200 долларов.

Эти деньги помогли нам закрыть все расходы, мы даже зарегистрировались на дополнительный турнир и выиграли его. Теперь мы обладатели кубка US Club штата Техас и едем на Национальный кубок в Денвер», – приводит слова тренера футбольной команды Дженна Феджрана SI.