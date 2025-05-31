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Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» и будущее Остина Ривза

Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» и будущее Остина Ривза
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Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп высказался о будущем защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.

«Лейкерс» могут заплатить ему столько, сколько нужно. Ты всё равно пойдёшь куда-нибудь и будешь получать большие деньги. Ты же не будешь пытаться остаться в «Лейкерс», когда у тебя будет возможность подписаться на $ 200 млн, а они не могут тебе этого дать.

Стоит признать, что да, Остин совершенствуется с каждым годом, он отличный игрок. Но эти трое парней [Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз] ничего не выиграют. Я не говорю, что вы должны отдать его, но им нужен традиционный большой игрок. А Остин — единственное ценное, что у них есть», — приводит слова Шарпа издание Fadeaway World.

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