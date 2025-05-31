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«Большое межсезонье из-за унижения, что Лука испытал». Журналист — о форме Дончича

«Большое межсезонье из-за унижения, что Лука испытал». Журналист — о форме Дончича
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Североамериканский журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке высказался об изменённой физической форме 26-летнего словенского защитника Луки Дончича, представляющего команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не пытаясь оценить, находится ли Дончич в потрясающей форме или в какой-то особой футболке, я скажу вот что: в его лагере были люди, которые чувствовали, что его ждёт большое межсезонье из-за унижения, которое он испытал в ходе дискуссий о его трудовой этике и кондициях после того, как его уволили и обменяли из «Далласа», — приводит слова Войке издание Sports Illustrated.

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