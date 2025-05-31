«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в третьем матче за бронзу Единой лиги

В Краснодаре на площадке местного «Баскет Холла» завершился третий матч серии за бронзу Единой лиги — 2024/2025, в которой сражаются местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Матч закончился победой краснодарцев со счётом 86:77. Теперь счёт бронзовой серии до трёх побед стал 2-1 в пользу казанской команды.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на его счету 21 очко, четыре подбора и пять перехватов.

В составе «Локомотива-Кубань» больше всех отличился разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 29 очков по ходу матча. Кроме того, на его счету один подбор и два перехвата.

Четвёртая встреча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится 2 июня в Краснодаре.