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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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Локомотив-Кубань — УНИКС, результат матча 31 мая 2025, счет 86:77, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в третьем матче за бронзу Единой лиги
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В Краснодаре на площадке местного «Баскет Холла» завершился третий матч серии за бронзу Единой лиги — 2024/2025, в которой сражаются местный «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Матч закончился победой краснодарцев со счётом 86:77. Теперь счёт бронзовой серии до трёх побед стал 2-1 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
31 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 77
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Миллер - 29, Уэйли - 15, Темиров - 13, Макколл - 10, Емченко - 5, Кливленд - 4, Квитковских - 4, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Дженкинс
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Рейнольдс - 15, Бако - 13, Найт - 12, Кин - 9, Хиллиард - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Лопатин

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на его счету 21 очко, четыре подбора и пять перехватов.

В составе «Локомотива-Кубань» больше всех отличился разыгрывающий Патрик Миллер, набравший 29 очков по ходу матча. Кроме того, на его счету один подбор и два перехвата.

Четвёртая встреча между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится 2 июня в Краснодаре.

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