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Лука Дончич примет участие в подкасте Леброна Джеймса

Лука Дончич примет участие в подкасте Леброна Джеймса
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Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич примет участие в подкасте Mind the Game, ведущими которого являются лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и член Зала славы баскетбола Стив Нэш.

Дончич и Джеймс с недавнего времени выступают за одну команду. Словенский защитник пополнил ряды «Лос-Анджелеса» после громкого обмена, состоявшегося в феврале 2025 года, в результате которого бигмен Энтони Дэвис отправился в «Даллас Маверикс».

В нынешнем плей-офф НБА Дончич показывал впечатляющие результаты, в среднем набирая 30,2 очка, совершая семь подборов и отдавая 5,8 передачи за матч, проведя на площадке пять игр.

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