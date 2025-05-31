Форвард ЦСКА перейдёт в клуб Евролиги «Париж» — инсайдер

35-летний французский баскетболист Амат М'Бай, выступающий за клуб Единой лиги ВТБ ЦСКА на позиции тяжёлого форварда, может перейти команду Евролиги «Париж».

«М'Бай уже провёл успешные переговоры с руководством «Парижа», — приводит слова инсайдера Янниса Буржуа журналист Лука Д'Алессандро в социальной сети Х (ранее Twitter).

Амат М'Бай присоединился к московской команде летом 2023 года. Ранее француз выступал за турецкий «Анадолу Эфес». Действующий контракт, который Амат продлил в прошлом году, заканчивается в 2025-м.

В данный момент армейцы сражаются за Кубок с санкт-петербургским «Зенитом». Счёт в финальной серии равный — 1:1. Следующий матч пройдёт в воскресенье, 1 июня.