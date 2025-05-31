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Гомельский согласился, что международная изоляция повлияла на уровень баскетбола в России

Гомельский согласился, что международная изоляция повлияла на уровень баскетбола в России
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский согласился с мнением, что международная изоляция ввиду политической ситуации ощутимо повлияла на уровень российского баскетбола.

«Вынужден согласиться [с тем, что изоляция от международного баскетбола явно сказывается на классе российской игры]. Санкции и политическая обстановка вокруг нашей страны не позволяют не только участвовать в международных соревнованиях, но и подписывать многих сильных игроков, которые отказываются выступать за наши клубы. Дуэйн Бэйкон — одно из немногих исключений», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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