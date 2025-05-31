Пистиолис: ЦСКА нужно защитить домашнюю площадку
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, счёт в серии в настоящий момент — 1-1. Третий матч серии состоится в Москве 1 июня, начало намечено на 14:30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Нам нужно защитить домашнюю площадку. На обоих матчах в Санкт-Петербурге была классная атмосфера. Надеюсь, наши болельщики выиграют в сражении трибун, а мы возьмём верх в сражении на паркете», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.
Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.
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