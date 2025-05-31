Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович: «Локо» показал высокий уровень агрессивности. Нам нужно повысить планку

Перасович: «Локо» показал высокий уровень агрессивности. Нам нужно повысить планку
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер УНИКСа хорват Велимир Перасович высказался насчёт поражения своей команды в матче с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 86:77. Теперь счёт в бронзовой серии равен 2-1 по-прежнему в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
31 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 77
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Миллер - 29, Уэйли - 15, Темиров - 13, Макколл - 10, Емченко - 5, Кливленд - 4, Квитковских - 4, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Дженкинс
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Рейнольдс - 15, Бако - 13, Найт - 12, Кин - 9, Хиллиард - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Лопатин

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», сегодня они хотели выиграть больше и заслужили победу, показали высокий уровень агрессивности. Когда позволяется такой уровень агрессивности, «Локомотив-Кубань» чувствует себя как рыба в воде.

Ключевым эпизодом стала четвёртая четверть, когда УНИКС набрал четыре фола уже в начале, а у соперника фолов не было. В концовке все очки хозяева набирали, в основном, благодаря штрафным броскам. Нам нужно адаптироваться к предлагаемому уровню агрессии. Если мы хотим выиграть, нужно повысить планку.

Вернуться в игру помогли несколько трёхочковых бросков в быстрых переходах. Когда «Локо» выпускает игроков, чтобы бороться за подбор в атаке, им сложнее возвращаться в защиту. Значит, нужно использовать такие ситуации и набирать очки. С этим были проблемы по ходу сезона, но в третьей четверти это получилось. Обе команды играют в похожем ключе, у кого удаются трёхочковые броски, тот и выигрывает.

Борьба за подборы играет ключевую роль. В регулярном сезоне «Локомотив-Кубань» был лидером чемпионата по подборам, в том числе в нападении. И если удаётся их остановить, играть становится гораздо легче», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в третьем матче за бронзу Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android