Перасович: «Локо» показал высокий уровень агрессивности. Нам нужно повысить планку

Главный тренер УНИКСа хорват Велимир Перасович высказался насчёт поражения своей команды в матче с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 86:77. Теперь счёт в бронзовой серии равен 2-1 по-прежнему в пользу УНИКСа.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», сегодня они хотели выиграть больше и заслужили победу, показали высокий уровень агрессивности. Когда позволяется такой уровень агрессивности, «Локомотив-Кубань» чувствует себя как рыба в воде.

Ключевым эпизодом стала четвёртая четверть, когда УНИКС набрал четыре фола уже в начале, а у соперника фолов не было. В концовке все очки хозяева набирали, в основном, благодаря штрафным броскам. Нам нужно адаптироваться к предлагаемому уровню агрессии. Если мы хотим выиграть, нужно повысить планку.

Вернуться в игру помогли несколько трёхочковых бросков в быстрых переходах. Когда «Локо» выпускает игроков, чтобы бороться за подбор в атаке, им сложнее возвращаться в защиту. Значит, нужно использовать такие ситуации и набирать очки. С этим были проблемы по ходу сезона, но в третьей четверти это получилось. Обе команды играют в похожем ключе, у кого удаются трёхочковые броски, тот и выигрывает.

Борьба за подборы играет ключевую роль. В регулярном сезоне «Локомотив-Кубань» был лидером чемпионата по подборам, в том числе в нападении. И если удаётся их остановить, играть становится гораздо легче», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.