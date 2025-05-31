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Адетокунбо: игра становится всё мягче и нежнее. Хотел бы, чтобы она стала более физической

Адетокунбо: игра становится всё мягче и нежнее. Хотел бы, чтобы она стала более физической
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо рассказал, что хотел бы изменить в игре в НБА.

«Я бы хотел, чтобы игра стала более физической. Ценю НБА такой, какая она есть. Но если бы я мог что-то изменить, то сделал бы это. Игра сейчас становится всё мягче и нежнее», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Eurohoops в X (ранее Twitter).

Греческий атлет был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Он является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах, а также MVP финальной серии в 2021 году.

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