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Ведищев прокомментировал победу «Локо» в третьем матче с УНИКСом

Ведищев прокомментировал победу «Локо» в третьем матче с УНИКСом
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Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о победе своих подопечных в третьем матче с УНИКСом (86:77). Счёт в серии за третьем место теперь составляет 2-1 по-прежнему в пользу казанцев.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
31 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 77
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Миллер - 29, Уэйли - 15, Темиров - 13, Макколл - 10, Емченко - 5, Кливленд - 4, Квитковских - 4, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Ищенко - 2, Ведищев, Дженкинс
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Рейнольдс - 15, Бако - 13, Найт - 12, Кин - 9, Хиллиард - 3, Беленицкий - 2, Д. Кулагин - 2, Комолов, Торопов, Илюк, Лопатин

«Матч, как всегда, получился интересным. Мы очень неплохо играли всю встречу, за исключением отрезка, когда уступили 26:5. В этот момент, к сожалению, слабо нападали и защищались. Потом включились и были лучше в концовке, поэтому матч всё-таки выиграли. Честно, очень сложно настраиваться – выматывающие серии, дороги, но ребята держатся, спасибо им большое, они молодцы, бойцы.

Хорошо начали игру за счёт настроя, нашего желания выиграть. Ключевой момент в концовке – наша защита. Темиров перехватил, на подборах действовали активно. В конце всё решает защита. У нас, как всегда, были лидеры на площадке, в первую очередь Патрик Миллер. Он провёл отличный матч и показал, что он настоящий лидер. Но все бились: и МакКолл, и Темиров хорошо сыграли. Мы смазали много штрафных бросков, отдали преимущество, но всё равно выиграли. Это характер команды.

«МакКолл играл с травмой, на уколах. Но он пытается, бьётся – это самое главное. Подготовки никакой у нас нет, мы в дорогах, восстанавливаемся между играми. Сложно сказать, что мы готовимся к матчам в таком режиме. Готовимся кем есть: у нас все на травмах, на микротравмах, на уколах. Конец сезона, стандартная история. Очень жёсткий график, особенно когда ты сыграл такое количество матчей с сильными командами. Это непросто психологически и физически», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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