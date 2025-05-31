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Американская порноактриса собирается подать иск к звезде НБА

Американская порноактриса собирается подать иск к звезде НБА
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Американская порноактриса Морайя Миллс обратилась к известному адвокату Тони Бузби, поскольку она оценивает возможность подачи судебного иска к первому номеру драфта-2019, а также звёздному тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Каждый заслуживает шанса быть услышанным, и я надеюсь, что я и все другие жертвы получат правосудие», — приводит слова Миллс издание Daily Mail.

Согласно имеющейся информации, Бузби на данный момент лишь рассматривает суть её претензий, которые пока не раскрыты публично.

Отметим, что ранее Миллс уже выдвигала против Уильямсона несколько обвинений, в том числе о том, что у них были сексуальные отношения в 2023 году.

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