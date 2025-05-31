Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча финала плей-офф Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и московскими армейцами. Напомним, счёт в серии в настоящий момент — 1-1. Третий матч серии состоится в Москве 1 июня, начало намечено на 14:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Впереди у нас третья игра. Счёт в серии — 1-1. Это важный матч, который пройдёт в середине дня. Поэтому прежде всего мы должны подойти к встрече с правильным настроем. Нам нужно хорошо начать, осознавая, что мы должны лучше защищаться при переходах. Нам нужно провести отличный матч, если мы хотим победить», — приводит слова Паскуаля официальный сайт команды.

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.