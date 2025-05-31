Женская сборная России по баскетболу обыграла Словению в товарищеском матче

Сегодня, 31 мая, в Белграде (Сербия) состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Словении. Встреча завершилась со счётом 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16) в пользу российской сборной.

Наиболее результативным игроком встречи стала сербская баскетболистка Тея Горшич, которой удалось набрать 12 очков. В составе российской сборной наиболее результативным игроком стала Ольга Фролкина. Ей удалось набрать 10 очков.

Отметим, что команды проведут ещё одну встречу уже 1 июня. В настоящий момент сборная России проводит тренировочные сборы в Белграде. Посмотреть матч можно будет на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).