Гилберт: не жалею, что написал письмо с критикой Джеймса
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт сказал, что не жалеет о своём письме, в котором выступил с резкой критикойЛеброна Джеймса, перешедшего в «Майами». Впоследствии Гилберт был оштрафован НБА.
«Нет, я не жалею. Я лишь написал, что чувствовали все люди в Кливленде. Если вы не из этого города, то вам трудно понять наши чувства», — цитирует Гилберта Detroit Free Press.
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
19:08
-
18:00
-
17:01
-
14:52
-
13:15
-
12:02
-
11:36
-
10:45
-
09:13
-
07:01
-
00:16
- 28 апреля 2020
-
23:21
-
22:54
-
21:53
-
20:26
-
19:33
-
18:22
-
17:16
-
16:55
-
16:17
-
15:28
-
14:45
-
13:55
-
12:25
-
11:01
-
09:23
-
07:01
-
01:48
-
01:01
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:48
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:12
Партнерский контент