Гилберт: не жалею, что написал письмо с критикой Джеймса

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт сказал, что не жалеет о своём письме, в котором выступил с резкой критикойЛеброна Джеймса, перешедшего в «Майами». Впоследствии Гилберт был оштрафован НБА.

«Нет, я не жалею. Я лишь написал, что чувствовали все люди в Кливленде. Если вы не из этого города, то вам трудно понять наши чувства», — цитирует Гилберта Detroit Free Press.