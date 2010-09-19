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Гилберт: не жалею, что написал письмо с критикой Джеймса

Гилберт: не жалею, что написал письмо с критикой Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт сказал, что не жалеет о своём письме, в котором выступил с резкой критикойЛеброна Джеймса, перешедшего в «Майами». Впоследствии Гилберт был оштрафован НБА.

«Нет, я не жалею. Я лишь написал, что чувствовали все люди в Кливленде. Если вы не из этого города, то вам трудно понять наши чувства», — цитирует Гилберта Detroit Free Press.

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