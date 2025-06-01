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Аренас: не выходите после 22:00 на улицу. В это время на смену заступают худшие копы

Аренас: не выходите после 22:00 на улицу. В это время на смену заступают худшие копы
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас объяснил, почему не стоит выходить на улицу после 22:00.

«Никогда не выходите после определённого часа на улицу, поскольку самые худшие копы в мире заступают на смену после 22:00. Они знают, что именно в этот период времени с ним может случится что-то и они этого хотят. Поэтому самые агрессивные парни активны в это время.

Эти копы даже не знают разницы между тем, кто вы, когда вас останавливают. Так что даже не пытайтесь испытывать судьбу», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

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