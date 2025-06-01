Стала известная команда, в которую может перейти Куминга из «Голден Стэйт»

Популярный североамериканский спортивный сайт ESPN US проанализировал возможный переход тяжёлого форварда Жонатана Куминги из «Голден Стэйт Уорриорз». По версии издания, Куминга может присоединиться к «Чикаго Буллз».

«Буллз» могут попытаться организовать обмен с подписанием контракта, отправив Николу Вучевича в «Голден Стэйт», а Куминге отвести в «Чикаго» роль, схожую с той, которую ранее исполнял Демар Дерозан», — сказано в статье.

По итогам минувшего розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 22-летний баскетболист в среднем набирал 15,3 очка, делал 2,5 подбора и 1,3 передачи за игру, приняв участие в восьми матчах.