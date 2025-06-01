«Индиана» вышла в финал плей-офф НБА, «Питтсбург» подписал россиянина. Главное к утру

«Индиана Пэйсерс» обыграла «Нью-Йорк Никс» в шестом матче серии плей-офф НБА и вышла в финал Кубка Ларри О'Брайена впервые с 2000 года, «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным, французский «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финальной встрече миланский «Интер». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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