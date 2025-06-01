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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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1 июня главные новости спорта, результаты плей-офф НБА, результаты Лиги чемпионов, стыки РПЛ, трансферы, волейбол, Ролан Гаррос

«Индиана» вышла в финал плей-офф НБА, «Питтсбург» подписал россиянина. Главное к утру
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«Индиана Пэйсерс» обыграла «Нью-Йорк Никс» в шестом матче серии плей-офф НБА и вышла в финал Кубка Ларри О'Брайена впервые с 2000 года, «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Северстали» Михаилом Ильиным, французский «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финальной встрече миланский «Интер». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и вышла в финал плей-офф НБА впервые с 2000 года.
  2. «Питтсбург» объявил о подписании трёхлетнего контракта с российским форвардом «Северстали».
  3. «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» со счётом 5:0 в финале.
  4. Женская сборная России победила Сербию на Кубке Первого канала, отыгравшись с 0:2 по сетам.
  5. «Ахмат» сохранил место в РПЛ благодаря голу в ворота «Урала» на 90+3-й минуте.
  6. Новак Джокович уверенно обыграл 153-ю ракетку мира и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
  7. Дубль и два ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю» в МЛС.
  8. Влад Белаз победил 41-летнего Александра Шлеменко раздельным решением судей на RCC 22.
  9. «Сабах» под руководством В. Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана и примет участие в ЛЕ.
  10. Кудерметова и Мертенс обыграли Александрову и Стирнс во втором круге «Ролан Гаррос».
  11. Царукян победил Фрейре удушающим приёмом на турнире по грэпплингу в Москве.
  12. Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
  13. Определены все участники финала плей-офф НБА.
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