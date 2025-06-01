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Юдонис Хаслем объяснил, почему в современной НБА невозможно появление суперкоманд

Юдонис Хаслем объяснил, почему в современной НБА невозможно появление суперкоманд
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем назвал причину, по которой в современной лиге проблематично создавать суперзвёздные коллективы.

«Я действительно считаю, что мы входим в эпоху равенства в лиге. Уровень игроков становится всё выше, и собрать суперкоманду сейчас гораздо сложнее — сказываются финансовые ограничения, налоговые правила и прочие нюансы. Недавно мы обсуждали это на ESPN, говорили о возможности создания новых суперкоманд и о том, куда мог бы перейти Яннис [Адетокунбо]. Перебирали разные клубы, у которых есть по три звезды.

В своё время, когда я играл за «Майами Хит», нам удалось собрать вместе Леброна, Криса Боша и Дуэйна Уэйда и при этом подписать ещё и меня, а также других игроков. Сейчас такие вещи почти невозможны», — сказал Хаслем в рамках собственного подкаста.

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