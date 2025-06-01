«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и вышла в финал плей-офф НБА впервые с 2000 года

В ночь с 31 мая на 1 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами Восточной конференции «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 125:108, а также одержали победу в серии со счётом 4-2.

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и совершивший пять подборов и три передачи. Лидер команды американский разыгрывающий Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. Также в его активе шесть подборов.

У гостей наибольшей результативностью отметился британский лёгкий форвард О Джи Ануноби (24+5+3). Кроме того, дабл-дабл оформил центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс: 22 очка, 14 подборов и две передачи.

Таким образом, «Индиана» впервые с 2000 года вышла в финал плей-офф НБА, где сыграет с победителем регулярки «Оклахомой-Сити Тандер».

Рекорды НБА: