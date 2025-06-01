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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 1 июня 2025, счёт 125:108, шестой матч 1/2 финала плей-офф НБА

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и вышла в финал плей-офф НБА впервые с 2000 года
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В ночь с 31 мая на 1 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами Восточной конференции «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 125:108, а также одержали победу в серии со счётом 4-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и совершивший пять подборов и три передачи. Лидер команды американский разыгрывающий Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. Также в его активе шесть подборов.

У гостей наибольшей результативностью отметился британский лёгкий форвард О Джи Ануноби (24+5+3). Кроме того, дабл-дабл оформил центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс: 22 очка, 14 подборов и две передачи.

Таким образом, «Индиана» впервые с 2000 года вышла в финал плей-офф НБА, где сыграет с победителем регулярки «Оклахомой-Сити Тандер».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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