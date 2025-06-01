Определены все участники финала плей-офф НБА

Стали известны все участники финала плей офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.

«Индиана Пэйсерс» в шестом матче финала Восточной конференции переиграла «Нью-Йорк Никс» (125:108) и выиграла серию с общим счётом 4-2. Таким образом, «Пэйсерс» вышли в финал НБА, где сыграют с выигравшим регулярку клубом Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее «Оклахома» уверенно со счётом 4-1 одержала верх в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

Первый матч финала Кубка Ларри О'Брайена между «Оклахомой» и «Индианой» состоится 6 июня (4:30 мск) в городе Оклахома-Сити (США).

У кого больше всех очков в НБА: