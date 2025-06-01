Определены все участники финала плей-офф НБА
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Стали известны все участники финала плей офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025.
«Индиана Пэйсерс» в шестом матче финала Восточной конференции переиграла «Нью-Йорк Никс» (125:108) и выиграла серию с общим счётом 4-2. Таким образом, «Пэйсерс» вышли в финал НБА, где сыграют с выигравшим регулярку клубом Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер».
Ранее «Оклахома» уверенно со счётом 4-1 одержала верх в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».
Первый матч финала Кубка Ларри О'Брайена между «Оклахомой» и «Индианой» состоится 6 июня (4:30 мск) в городе Оклахома-Сити (США).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
У кого больше всех очков в НБА:
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