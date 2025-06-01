Паскаль Сиакам стал MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА — 2025

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после шестого матча в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) был признан MVP серии.

За шесть матчей Сиакам в среднем набирал по 24,8 очка, пять подборов и 3,5 результативной передачи. В самом плей-офф его показатели составили 21,1 очка, 5,8 подбора и 3,3 передачи в 16 встречах.

Сегодняшний выход «Индианы» в финальную стадию плей-офф НБА стал для команды первым с 2000 года. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.