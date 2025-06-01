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Паскаль Сиакам стал MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА — 2025

Паскаль Сиакам стал MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА — 2025
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после шестого матча в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) был признан MVP серии.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

За шесть матчей Сиакам в среднем набирал по 24,8 очка, пять подборов и 3,5 результативной передачи. В самом плей-офф его показатели составили 21,1 очка, 5,8 подбора и 3,3 передачи в 16 встречах.

Сегодняшний выход «Индианы» в финальную стадию плей-офф НБА стал для команды первым с 2000 года. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

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