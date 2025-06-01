Обнародованы итоги голосования за MVP финала Восточной конференции в плей-офф НБА — 2025
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) через официальный аккаунт NBA Communications в социальной сети X опубликовала результаты голосования за самого ценного игрока (MVP) финала Восточной конференции плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс».
Итоги голосования
Фото: x.com/NBAPR
В этой серии, завершившейся победой «Индианы» со счётом 4-2, титул MVP был присуждён тяжёлому форварду и одному из лидеров «Пэйсерс» Паскалю Сиакаму, который опередил своего одноклубника Тайриза Халибёртона всего на один голос — 5-4. В голосовании приняли участие обозреватели таких порталов, как The Athletic, NBA, ESPN, Indianapolis Star, Newsday и TNT.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
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