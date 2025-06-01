Обнародованы итоги голосования за MVP финала Восточной конференции в плей-офф НБА — 2025

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) через официальный аккаунт NBA Communications в социальной сети X опубликовала результаты голосования за самого ценного игрока (MVP) финала Восточной конференции плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс».

Итоги голосования Фото: x.com/NBAPR

В этой серии, завершившейся победой «Индианы» со счётом 4-2, титул MVP был присуждён тяжёлому форварду и одному из лидеров «Пэйсерс» Паскалю Сиакаму, который опередил своего одноклубника Тайриза Халибёртона всего на один голос — 5-4. В голосовании приняли участие обозреватели таких порталов, как The Athletic, NBA, ESPN, Indianapolis Star, Newsday и TNT.