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14:30 Мск
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Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025

Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025
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Появилось расписание финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025. Ранее первым финалистом стала «Оклахома-Сити Тандер», выигравшая регулярку. За Кубок Ларри О'Брайена она поборется с «Индианой Пэйсерс», которая взяла верх над «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции.

Расписание финала плей-офф НБА — 2025:

Первый матч:
6 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Второй матч:
8 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Третий матч:
11 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Четвёртый матч:
13 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Дополнительные матчи (если понадобятся):

Пятый матч:
16 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Шестой матч:
19 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Седьмой матч:
22 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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