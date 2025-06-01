Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025

Появилось расписание финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025. Ранее первым финалистом стала «Оклахома-Сити Тандер», выигравшая регулярку. За Кубок Ларри О'Брайена она поборется с «Индианой Пэйсерс», которая взяла верх над «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции.
Расписание финала плей-офф НБА — 2025:
Первый матч:
6 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;
Второй матч:
8 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;
Третий матч:
11 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;
Четвёртый матч:
13 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;
Дополнительные матчи (если понадобятся):
Пятый матч:
16 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;
Шестой матч:
19 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;
Седьмой матч:
22 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана».
Крупнейший разгром в истории НБА: