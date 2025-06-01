Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025

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Появилось расписание финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025. Ранее первым финалистом стала «Оклахома-Сити Тандер», выигравшая регулярку. За Кубок Ларри О'Брайена она поборется с «Индианой Пэйсерс», которая взяла верх над «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции.

Расписание финала плей-офф НБА — 2025:

Первый матч:

6 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Второй матч:

8 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Третий матч:

11 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Четвёртый матч:

13 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Дополнительные матчи (если понадобятся):

Пятый матч:

16 июня (4:30 мск) — «Оклахома» — «Индиана»;

Шестой матч:

19 июня (4:30 мск) — «Индиана» — «Оклахома»;

Седьмой матч:

22 июня (4:00 мск) — «Оклахома» — «Индиана».

Крупнейший разгром в истории НБА: