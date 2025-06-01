Рик Карлайл прокомментировал выход «Индианы» в финал плей-офф НБА — 2025
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) отреагировал на выход своей команды в финальную стадию турнира.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
«Это была очень сложная серия. То, что произошло во второй игре, было довольно случайным и позволило нам выйти вперёд в самом начале серии — это сыграло ключевую роль.
Эта команда действительно особенная, ей удалось добиться по-настоящему выдающихся результатов. Мы ни в коем случае не воспринимаем это как должное», — приводит слова Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.
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