Рик Карлайл прокомментировал выход «Индианы» в финал плей-офф НБА — 2025

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) отреагировал на выход своей команды в финальную стадию турнира.

«Это была очень сложная серия. То, что произошло во второй игре, было довольно случайным и позволило нам выйти вперёд в самом начале серии — это сыграло ключевую роль.

Эта команда действительно особенная, ей удалось добиться по-настоящему выдающихся результатов. Мы ни в коем случае не воспринимаем это как должное», — приводит слова Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.