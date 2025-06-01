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Халибёртон исполнил невероятный трёхочковый бросок в концовке серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Халибёртон исполнил невероятный трёхочковый бросок в концовке серии «Нью-Йорк» — «Индиана»
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Сегодня, 1 июня, завершился шестой матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 125:108 (4-2 в серии) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон в концовке встречи стал автором эффектного момента, реализовав дальний трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 17 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные), 13 результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

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