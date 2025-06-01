Халибёртон исполнил невероятный трёхочковый бросок в концовке серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Сегодня, 1 июня, завершился шестой матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась со счётом 125:108 (4-2 в серии) в пользу домашней команды.

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон в концовке встречи стал автором эффектного момента, реализовав дальний трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 17 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные), 13 результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».