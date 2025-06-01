Рик Карлайл выделил игрока «Индианы», который поднял команду на новый уровень

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) рассказал о ключевых игроках команды.

«С появлением Тайриза [Халибёртона] (в феврале 2022-го. — Прим. «Чемпионата») стало совершенно очевидно, в чём должна заключаться наша командная философия. Сделка с Сиакамом (в январе 2024-го. — Прим. «Чемпионата») подняла игру на недосягаемую прежде высоту», — цитирует Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Отметим, что сегодняшний выход «Индианы» в финальную стадию плей-офф НБА стал для команды первым с 2000 года. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.