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Рик Карлайл выделил игрока «Индианы», который поднял команду на новый уровень

Рик Карлайл выделил игрока «Индианы», который поднял команду на новый уровень
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) рассказал о ключевых игроках команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«С появлением Тайриза [Халибёртона] (в феврале 2022-го. — Прим. «Чемпионата») стало совершенно очевидно, в чём должна заключаться наша командная философия. Сделка с Сиакамом (в январе 2024-го. — Прим. «Чемпионата») подняла игру на недосягаемую прежде высоту», — цитирует Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Отметим, что сегодняшний выход «Индианы» в финальную стадию плей-офф НБА стал для команды первым с 2000 года. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

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