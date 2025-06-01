«Честно говоря, удивлён». Брансон ответил на вопрос о главном тренере «Нью-Йорка» Тибодо

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 счёт в серии) принял участие в интервью.

— Насколько вы уверены в том, что эта команда способна сделать следующий шаг вперёд?

— Я абсолютно убеждён в этом. Моя уверенность максимальна, здесь не может быть никаких сомнений.

— Тома Тибодо критикуют, пожалуй, сильнее всех. Считаете ли вы, что именно под его руководством команда способна сделать этот шаг?

— Честно говоря, удивлён самому вопросу. Если вы хотите узнать, считаю ли я его подходящим тренером для этой работы, то да — я в этом абсолютно уверен, — заявил Брансон во время послематчевой пресс-конференции.