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14:30 Мск
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«Честно говоря, удивлён». Брансон ответил на вопрос о главном тренере «Нью-Йорка» Тибодо

«Честно говоря, удивлён». Брансон ответил на вопрос о главном тренере «Нью-Йорка» Тибодо
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Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 счёт в серии) принял участие в интервью.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

— Насколько вы уверены в том, что эта команда способна сделать следующий шаг вперёд?
— Я абсолютно убеждён в этом. Моя уверенность максимальна, здесь не может быть никаких сомнений.

— Тома Тибодо критикуют, пожалуй, сильнее всех. Считаете ли вы, что именно под его руководством команда способна сделать этот шаг?
— Честно говоря, удивлён самому вопросу. Если вы хотите узнать, считаю ли я его подходящим тренером для этой работы, то да — я в этом абсолютно уверен, — заявил Брансон во время послематчевой пресс-конференции.

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Комментарии
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