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В «Нью-Йорке» выразили недовольство игрой Карла-Энтони Таунса — The Athletic

В «Нью-Йорке» выразили недовольство игрой Карла-Энтони Таунса — The Athletic
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Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic опубликовало материал, посвящённый «Нью-Йорк Никс», после вылета команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В статье отмечается, что некоторые игроки команды остались недовольны выступлением центрового Карла-Энтони Таунса.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«В течение всего сезона игроки «Никс» публично намекали, что их нестабильность во многом связана с недостатком общения внутри команды. В кулуарах же и игроки, и тренеры высказывали недовольство оборонительными привычками Таунса — речь шла не столько о его уровне мастерства, сколько о подходе к игре в защите.

Слишком часто Таунс неправильно исполнял оборонительные установки, не объясняя причины своих действий. Со временем это стало повторяющейся проблемой, и в команде начали опасаться, что Таунс не осознаёт всей важности этой составляющей игры», — сказано в статье.

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