Паскаль Сиакам удивился награде, которую он получил после серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) отреагировал на то, что после серии его признали самым ценным игроком (MVP).

«Я даже не знал, что для такого вручают награду, но это невероятно волнительно. Я всего лишь паренёк из Камеруна… который отдал баскетболу всё без остатка», — приводит слова Сиакама североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Отметим, что за шесть матчей Сиакам в среднем набирал по 24,8 очка, пять подборов и 3,5 результативной передачи. В самом плей-офф его показатели составили 21,1 очка, 5,8 подбора и 3,3 передачи в 16 встречах.