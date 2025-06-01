Халибёртон: порой мне кажется, что в «Пэйсерс» верили в меня сильнее, чем я сам в себя

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) отреагировал на выход своей команды в финал НБА, а также оценил своё выступление в последние годы.

«Порой мне кажется, что в «Пэйсерс» верили в меня сильнее, чем я сам в себя… Каждый из этих ребят постоянно вдохновляет меня расти, совершенствоваться, двигаться вперёд. Без них я бы не оказался здесь. Я невероятно счастлив быть частью «Пэйсерс» — это чувство невозможно описать словами», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.