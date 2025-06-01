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The Athletic выделил момент, определивший исход шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

The Athletic выделил момент, определивший исход шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»
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Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic проанализировало шестой матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс», который завершился победой «Индианы» со счётом 125:108 (4-2 счёт в серии).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«Вот один из эпизодов, который ярко отражает суть шестого матча. Около четырёх минут до конца третьей четверти, в одной из атак «Нью-Йорка», Паскаль Сиакам начал активно опекать Джоша Харта ещё до пересечения центральной линии. Харт был вынужден отдать мяч Джейлену Брансону, но Эндрю Нембард сразу же плотно встретил его и чуть было не вынудил потерять мяч — он ушёл в аут.

Как отметил комментатор Стэн Ван Ганди, на эту атаку у «Никс» ушло 17 секунд. Команда так и не смогла найти противоядие против тотального прессинга «Пэйсерс» по всей площадке. Это не только психологически давило на игроков «Никс», но и не позволяло им быстро организовывать нападение — времени на завершение атак катастрофически не хватало. Безусловно, стоит отметить агрессивную оборону «Пэйсерс».

Однако тренерский штаб «Никс» должен был искать пути решения — например, использовать мощного форварда или центрового для постановки заслонов своим разыгрывающим на задней линии хотя бы периодически. Постоянное давление со стороны «Индианы» постепенно изматывало Брансона, из-за чего к завершению атак его эффективность заметно снижалась», — сказано в статье.

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