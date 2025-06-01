The Athletic выделил момент, определивший исход шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic проанализировало шестой матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс», который завершился победой «Индианы» со счётом 125:108 (4-2 счёт в серии).

«Вот один из эпизодов, который ярко отражает суть шестого матча. Около четырёх минут до конца третьей четверти, в одной из атак «Нью-Йорка», Паскаль Сиакам начал активно опекать Джоша Харта ещё до пересечения центральной линии. Харт был вынужден отдать мяч Джейлену Брансону, но Эндрю Нембард сразу же плотно встретил его и чуть было не вынудил потерять мяч — он ушёл в аут.

Как отметил комментатор Стэн Ван Ганди, на эту атаку у «Никс» ушло 17 секунд. Команда так и не смогла найти противоядие против тотального прессинга «Пэйсерс» по всей площадке. Это не только психологически давило на игроков «Никс», но и не позволяло им быстро организовывать нападение — времени на завершение атак катастрофически не хватало. Безусловно, стоит отметить агрессивную оборону «Пэйсерс».

Однако тренерский штаб «Никс» должен был искать пути решения — например, использовать мощного форварда или центрового для постановки заслонов своим разыгрывающим на задней линии хотя бы периодически. Постоянное давление со стороны «Индианы» постепенно изматывало Брансона, из-за чего к завершению атак его эффективность заметно снижалась», — сказано в статье.