Майлз Тёрнер высмеял разговоры, что Тайриз Халибёртон — переоценённый баскетболист

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) прокомментировал мнение о том, что его партнёр по команде Тайриз Халибёртон считается переоценённым игроком.

«Вся эта история с переоценённостью уже, очевидно, в прошлом. Сейчас об этом особо и говорить нечего», — заявил Тёрнер во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в апреле The Athletic опубликовал результаты масштабного опроса среди игроков НБА, в котором Халибёртон был назван самым переоценённым баскетболистом.