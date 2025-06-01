Шесть финалистов НБА попали в клубы благодаря обменам, связанным со звёздным игроком

Сразу шесть баскетболистов, представляющих команды-финалисты нынешнего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оказались в своих клубах благодаря обменам, в которых ключевую роль сыграл ныне лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж.

В 2017 году «Индиана Пэйсерс» обменяла Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер» на Домантаса Сабониса и Виктора Оладипо. Позднее Сабонис был отправлен в «Сакраменто Кингз» в обмен на разыгрывающего Тайриза Халибертона.

Оладипо, в свою очередь, также был обменян — в «Хьюстон Рокетс» на Кариса Леверта (из «Бруклин Нетс» в рамках четырёхсторонней сделки), который впоследствии оказался в «Кливленд Кавальерс». За Леверта «Индиана» получила пики первого и второго раундов драфта, под которыми выбрала Бена Шеппарда и Эндрю Нембарда.

Следующий крупный обмен с участием Джорджа произошёл в 2019 году, когда он перешёл из «Оклахомы» в «Лос-Анджелес Клипперс». В результате этого обмена «Тандер» получили разыгрывающего Шея Гилджес-Александера, а также драфт-пики, по которым были выбраны форвард Джейлен Уильямс и защитник Диллон Джонс.

Таким образом, благодаря цепочке обменов с участием Пола Джорджа в составах финалистов появились сразу шесть игроков, сыгравших определённые роли на пути к финалу: Халибёртон, Шеппард, Нембард, Гилджес-Александер, Уильямс и Джонс.