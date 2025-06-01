Майлз Тёрнер: теперь в моде то, что делает «Индиана», и то, как работает «Оклахома»

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) высказался по поводу концепции объединения звёздных баскетболистов в одной команде.

«Думаю, это новый ориентир для всей лиги. Мне кажется, эпоха суперкоманд и искусственного объединения звёзд уже не так эффективна, как раньше. Теперь в моде то, что делаем мы, и то, как работает «Оклахома»: опора на командную химию, дружбу и взаимопонимание», — заявил Тёрнер во время послематчевой пресс-конференции.

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