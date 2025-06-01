Майлз Тёрнер: теперь в моде то, что делает «Индиана», и то, как работает «Оклахома»
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) высказался по поводу концепции объединения звёздных баскетболистов в одной команде.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
«Думаю, это новый ориентир для всей лиги. Мне кажется, эпоха суперкоманд и искусственного объединения звёзд уже не так эффективна, как раньше. Теперь в моде то, что делаем мы, и то, как работает «Оклахома»: опора на командную химию, дружбу и взаимопонимание», — заявил Тёрнер во время послематчевой пресс-конференции.
Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА:
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