«Просто ужасно». Джейлен Брансон — о провале «Нью-Йорка» в серии с «Индианой»

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 счёт в серии) отреагировал на вылет своей команды.

«Это ужасно, ничего не скажешь. Просто ужасно», — заявил Брансон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодняшний выход «Индианы» в финальную стадию плей-офф НБА стал для команды первым с 2000 года. В финале «Пэйсерс» сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», которая ранее обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: