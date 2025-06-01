Таунс ответил, почему считает честью играть в одной команде с Джейленом Брансоном

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 2-4 счёт в серии) высказался по поводу звёздного одноклубника Джейлена Брансона.

«Быть его товарищем по команде — для меня это не просто слова. Настоящая честь и большое счастье играть вместе с Джейленом Брансоном. Джей Би занимает одно из первых мест в моём личном списке лучших одноклубников и баскетболистов, с которыми мне довелось выступать», — заявил Таунс во время послематчевой пресс-конференции.