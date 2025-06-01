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Результаты игрового дня плей-офф НБА 1 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 1 июня
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В ночь с 31 мая на 1 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между клубами североамериканской лиги «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 1 июня:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:108.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и совершивший пять подборов и три передачи. Лидер команды американский разыгрывающий Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. Также в его активе шесть подборов.

В финале «Индиана» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», которая прошла «Миннесоту Тимбервулвз» — 4-1.

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