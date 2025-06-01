Результаты игрового дня плей-офф НБА 1 июня

В ночь с 31 мая на 1 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между клубами североамериканской лиги «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 1 июня:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:108.

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и совершивший пять подборов и три передачи. Лидер команды американский разыгрывающий Тайриз Халибёртон оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. Также в его активе шесть подборов.

В финале «Индиана» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», которая прошла «Миннесоту Тимбервулвз» — 4-1.