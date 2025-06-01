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«Смотрим на русского Мэджика Джонсона». Журналист из США — о Егоре Дёмине

«Смотрим на русского Мэджика Джонсона». Журналист из США — о Егоре Дёмине
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Американский журналист и аналитик Мэтт Бэбкок рассказал, как российский баскетболист Егор Дёмин поразил многих на старте сезона студенческой лиги NCAA, что его начали сравнивать с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.

«Он просто поразил всех как разыгрывающий защитник ростом 206 см, и нам показалось, что мы смотрим на 18-летнего русского Мэджика Джонсона.

Сейчас он на подъёме после спада в начале сезона. Все идёт хорошо, ожидаю, что он станет лотерейным пиком», — сказал Бэбкок в подкасте Pete Sousa Show на YouTube.

Напомним, Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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