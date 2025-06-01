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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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Финальная серия Единой лиги: расписание на 1 июня

Финальная серия Единой лиги: расписание на 1 июня
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В воскресенье, 1 июня, пройдёт третья игра финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в рамках которой встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Матч состоится в Москве. Начало запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание финальной серии Единой лиги 1 июня:

14:30 мск — ЦСКА — «Зенит».

В первом матче финала ЦСКА обыграл «Зенит» с результатом 82:80. Во второй встрече санкт-петербургские игроки сравняли счёт — 86:70. В полуфинале армейцы оказались сильнее казанского УНИКСа (4-0), а сине-бело-голубые одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» в семи играх (4-3). «Чемпионат» проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

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