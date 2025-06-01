Майлз Тёрнер: на «Индиану» не обращают внимания, пока мы сами не заставим это сделать

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер после шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (125:108, 4-2) обратил внимание на недостаточное внимание к «Индиане».

«Нам редко достаются телевизионные трансляции (имеется в виду национальное телевидение. — Прим. «Чемпионата»), и люди обычно не обращают на нас внимания, пока мы сами не заставим их это сделать. Но именно в таких условиях мы и расцветаем. Мы понимаем, что не самая яркая команда, но именно мы добиваемся результата», — заявил Тёрнер во время послематчевого интервью.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: