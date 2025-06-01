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The Athletic намекнул на непонимание между игроком «Нью-Йорка» и тренерским штабом «Никс»

The Athletic намекнул на непонимание между игроком «Нью-Йорка» и тренерским штабом «Никс»
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Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic рассказало о пребывании лёгкого форварда Микала Бриджеса в составе «Нью-Йорк Никс».

«Его ставка на средние броски приносила ему плоды, но не способствовала созданию выгодных возможностей для партнёров по команде. В марте Бриджес нарушил одно из негласных правил при Тибодо, публично усомнившись в целесообразности длительного пребывания стартовой пятёрки на площадке под руководством тренера.

По словам источников, эти комментарии вызвали недовольство в тренерском штабе и продемонстрировали определённое непонимание между сторонами. Хотя сезон Бриджеса в «Никс» подходил к концу, по поведению он по-прежнему оставался новичком, однако это недоразумение не привело ни к каким серьёзным последствиям.

Тибодо не стал сокращать игровое время Бриджеса, который по итогам регулярного чемпионата стал лидером НБА по общему количеству проведённых на площадке минут. Остальные игроки стартовой пятёрки также пытались найти ответы на свои вопросы», — сказано в статье.

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