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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги
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В воскресенье, 1 июня, состоится третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в рамках которой встретятся действующий обладатель кубка ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Во второй встрече санкт-петербуржцы сравнялись по победам, выиграв 86:70. Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, пока одна из команд не запишет на свой счёт четыре победы. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы впереди — 2-1. Серия за бронзу идёт до трёх побед.

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