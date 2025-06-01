ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги

В воскресенье, 1 июня, состоится третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в рамках которой встретятся действующий обладатель кубка ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Во второй встрече санкт-петербуржцы сравнялись по победам, выиграв 86:70. Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, пока одна из команд не запишет на свой счёт четыре победы. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы впереди — 2-1. Серия за бронзу идёт до трёх побед.