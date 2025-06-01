Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известное издание — о Егоре Дёмине: «Миннесота» может оформить «стил»

Известное издание — о Егоре Дёмине: «Миннесота» может оформить «стил»
Комментарии

Известное американское спортивное издание Sports Illustrated называет россиянина Егора Дёмина в числе тех, кого точно может выбрать на драфте НБА «Миннесота Тимбервулвз», если же 19-летнего баскетболиста не заберут раньше.

«19-летний игрок продемонстрировал улучшенную механику с многообещающими результатами на драфт-комбайне в Чикаго. Если он доберётся до 17-го пика, Демин станет очень перспективным вариантом для «Вулвз», которые могут оформить «стил» (когда игрок оказывается намного лучше, чем его видели до старта драфта. — Прим. «Чемпионата»), если улучшение его бросков окажется реальным», — говорится в материале Sports Illustrated.

Сейчас читают:
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит
«Мне казалось, что я схожу с ума». Дёмин рвётся в НБА — и его точно никто не остановит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android