Известное издание — о Егоре Дёмине: «Миннесота» может оформить «стил»

Известное американское спортивное издание Sports Illustrated называет россиянина Егора Дёмина в числе тех, кого точно может выбрать на драфте НБА «Миннесота Тимбервулвз», если же 19-летнего баскетболиста не заберут раньше.

«19-летний игрок продемонстрировал улучшенную механику с многообещающими результатами на драфт-комбайне в Чикаго. Если он доберётся до 17-го пика, Демин станет очень перспективным вариантом для «Вулвз», которые могут оформить «стил» (когда игрок оказывается намного лучше, чем его видели до старта драфта. — Прим. «Чемпионата»), если улучшение его бросков окажется реальным», — говорится в материале Sports Illustrated.