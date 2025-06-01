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Американское СМИ: у Дёмина один из самых широких диапазонов на драфте НБА

Американское СМИ: у Дёмина один из самых широких диапазонов на драфте НБА
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Американское издание Yahoo Sports в своём материале заявило, что российский баскетболист Егор Дёмин имеет самый большой диапазон на предстоящем драфте НБА.

«У Дёмина один из самых широких диапазонов в этом драфт-классе, и люди во всей НБА рассматривают его как вариант от середины и до самого конца первого раунда», — говорится в материале Yahoo Sports.

Сезон-2024/2025 Дёмин провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU). Команда с Егором во главе добралась до стадии Sweet 16 в плей-офф турнира.

После сезона Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который в этом году состоится в ночь с 25 по 26 июня.

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