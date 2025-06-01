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Халибёртон повторил достижение Мэджика и Уэстбрука в финале конференции НБА

Халибёртон повторил достижение Мэджика и Уэстбрука в финале конференции НБА
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в шестом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:108 (4-2 счёт в серии).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 17 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — со штрафного), сделав 13 результативных передач, шесть подборов и три перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Халибёртон стал всего третьим игроком в истории финалов конференций плей-офф НБА, который за одну серию сумел показывать в среднем не менее 20 очков, 10 передач и два перехвата за игру. До него подобных показателей достигали лишь Мэджик Джонсон (в 1986 и 1989 годах) и Расселл Уэстбрук (в 2016 году).

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