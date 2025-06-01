Халибёртон повторил достижение Мэджика и Уэстбрука в финале конференции НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в шестом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:108 (4-2 счёт в серии).

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 17 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — со штрафного), сделав 13 результативных передач, шесть подборов и три перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+24».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Халибёртон стал всего третьим игроком в истории финалов конференций плей-офф НБА, который за одну серию сумел показывать в среднем не менее 20 очков, 10 передач и два перехвата за игру. До него подобных показателей достигали лишь Мэджик Джонсон (в 1986 и 1989 годах) и Расселл Уэстбрук (в 2016 году).