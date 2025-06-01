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Стала известна позиция руководства «Нью-Йорка» по будущему тренера Тома Тибодо

Стала известна позиция руководства «Нью-Йорка» по будущему тренера Тома Тибодо
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Североамериканское спортивное издание The Athletic обозначило позицию руководства «Нью-Йорк Никс» в отношении главного тренера Тома Тибодо после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Халибёртон - 21, Топпин - 18, Нембард - 14, Брайант - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 10, Матурин - 4, Макконнелл - 3, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 24, Таунс - 22, Брансон - 19, Бриджес - 15, Шамет - 12, Робинсон - 8, Харт - 4, Макбрайд - 2, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«В ходе плей-офф тренерский штаб сохранял осторожность в отношении своего будущего, понимая, что поражение в первом раунде от «Пистонс» или даже во втором раунде от «Селтикс» может повлечь за собой изменения, как отмечают источники в лиге. Тибодо вновь подвергся критике за чрезмерную нагрузку на основных игроков — упрёк, который звучит не впервые. Однако состав «Никс» оставался одним из самых здоровых в НБА на протяжении всего сезона и завершил плей-офф без травм.

По словам источников, Тибодо пользуется поддержкой президента клуба Леона Роуза, а также имеет полное доверие со стороны Брансона, который перешёл в «Никс» в 2022 году в том числе ради возможности поработать под его руководством. Тем не менее последнее слово всегда остаётся за владельцем команды Джеймсом Доланом», — сказано в статье.

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