Стала известна позиция руководства «Нью-Йорка» по будущему тренера Тома Тибодо

Североамериканское спортивное издание The Athletic обозначило позицию руководства «Нью-Йорк Никс» в отношении главного тренера Тома Тибодо после вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В ходе плей-офф тренерский штаб сохранял осторожность в отношении своего будущего, понимая, что поражение в первом раунде от «Пистонс» или даже во втором раунде от «Селтикс» может повлечь за собой изменения, как отмечают источники в лиге. Тибодо вновь подвергся критике за чрезмерную нагрузку на основных игроков — упрёк, который звучит не впервые. Однако состав «Никс» оставался одним из самых здоровых в НБА на протяжении всего сезона и завершил плей-офф без травм.

По словам источников, Тибодо пользуется поддержкой президента клуба Леона Роуза, а также имеет полное доверие со стороны Брансона, который перешёл в «Никс» в 2022 году в том числе ради возможности поработать под его руководством. Тем не менее последнее слово всегда остаётся за владельцем команды Джеймсом Доланом», — сказано в статье.