«Живу один в огромном доме». Шакил О'Нил рассказал, в чём его самая большая ошибка

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил поделился своими главными сожалениями в жизни.

«Я не хочу называть себя новым голосом поколения. Я голос тех, кто совершал ошибки и хочет их исправить. Я всегда говорю, что самой большой моей ошибкой было разрушить собственную семью из-за своей глупости. Обязанность мужчины — защищать, обеспечивать и любить. Я мог бы оправдываться и говорить: «Это она сделала то, это она сделала это», но на самом деле виноват был я.

Я убеждён, что в отношениях всё — следствие наших поступков. Именно из-за моих ошибок сейчас я живу один в огромном доме площадью 3000 квадратных метров. Я не считаю себя экспертом — я просто делюсь своими историями, потому что хочу, чтобы другие учились на моём опыте и понимали, к чему могут привести ошибки», — сказал О'Нил в рамках собственного подкаста.